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 Рада утвердила изменения в налоговое соглашение с Кипром

Верховная Рада ратифицировала Протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительствами Украины и Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0003 проголосовало 316 народных депутатов.

Указанный Протокол было подписан 11 декабря 2015 года в Киеве и вступит в силу после завершения сторонами всех необходимых для этого внутригосударственных процедур.

Утвержденными изменениями в действующую Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений с Кипром предусмотрено снижение максимальной ставки для налогообложения дивидендов в государстве резидентства компании с 15% до 10%. В то же время, ужесточены условия для применения пониженной максимальной ставки в размере 5%.

Кроме того, будет увеличена с 2% до 5% максимальная ставка по процентам в государстве резидентства должника, которые выплачиваются бенефициарному собственнику.

Протокол также предусматривает налогообложение дохода в Украине от отчуждения акций или других корпоративных прав резидентом Кипра в случае, если более 50% их стоимости прямо или косвенно связано с недвижимым имуществом, находящимся на территории Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156803
 
 
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