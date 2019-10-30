 Рада утвердила изменения в налоговое соглашение с Кипром

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0003 проголосовало 316 народных депутатов.

Указанный Протокол было подписан 11 декабря 2015 года в Киеве и вступит в силу после завершения сторонами всех необходимых для этого внутригосударственных процедур.

Утвержденными изменениями в действующую Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений с Кипром предусмотрено снижение максимальной ставки для налогообложения дивидендов в государстве резидентства компании с 15% до 10%. В то же время, ужесточены условия для применения пониженной максимальной ставки в размере 5%.

Кроме того, будет увеличена с 2% до 5% максимальная ставка по процентам в государстве резидентства должника, которые выплачиваются бенефициарному собственнику.

Протокол также предусматривает налогообложение дохода в Украине от отчуждения акций или других корпоративных прав резидентом Кипра в случае, если более 50% их стоимости прямо или косвенно связано с недвижимым имуществом, находящимся на территории Украины.