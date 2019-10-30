 Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.

Согласно приведенным главой компании данным, по состоянию на 6 утра 29 октября закачка газа в ПХГ, как и отбор из хранилищ, находились на нулевом уровне.

Ранее Андрей Коболев заявлял о намерении компании закачать дополнительные объемы газа в ПХГ страны на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. В итоге накопленные запасы газа в ПХГ являются максимальными за последние десять лет.

Напомним, на протяжении минувшего отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8,45 млрд куб. м (с 17,19 млрд куб. м до 8,75 млрд куб. м).