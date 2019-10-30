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Все про:банкротство (304) США (2429) уголь (1236)

 Крупнейшая угольная компания США объявила о банкротстве

Американская угольная компания Murray Energy Corp. объявила о банкротстве на фоне продолжающегося падения спроса на уголь.

Как сообщается в пресс-релизе компании, Murray Energy обратилась в суд за защитой от кредиторов в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США для реструктуризации задолженности на сумму более $2,7 млрд, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Компания уже заключила соглашение с группой кредиторов, на долю которых приходится более 60% ее задолженности. Сделка предусматривает предоставление нового кредита в размере $350 млн, который позволит поддерживать деятельность компании в период реорганизации.

Murray Energy, которую возглавляет угольный магнат Роберт Мюррей, – крупнейшая частная угледобывающая компания в США, в ней работает около 7 тыс. человек.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156787
 
 
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