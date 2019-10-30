 Крупнейшая угольная компания США объявила о банкротстве

Как сообщается в пресс-релизе компании, Murray Energy обратилась в суд за защитой от кредиторов в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США для реструктуризации задолженности на сумму более $2,7 млрд, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Компания уже заключила соглашение с группой кредиторов, на долю которых приходится более 60% ее задолженности. Сделка предусматривает предоставление нового кредита в размере $350 млн, который позволит поддерживать деятельность компании в период реорганизации.

Murray Energy, которую возглавляет угольный магнат Роберт Мюррей, – крупнейшая частная угледобывающая компания в США, в ней работает около 7 тыс. человек.