 Мининфраструктуры планирует восстановить 7 дорог в восточном регионе Украины

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По его словам, в Донецкой области планируется восстановить дороги Доброполье-Лиман и Харьков-Довжанский, в Луганской - Чугуев-Меловое, КПП "Демино-Александровка"-Сватово-Лисичанск, в Запорожской - направления Харьков-Симферополь, Одесса-Мелитополь-Новоазовск, Васильевка-Бердянск.

Кроме того министр отметил, что ведомство ведет переговоры с Евросоюзом о том, чтобы "быстрее построить дорогу Херсон-Мариуполь".

"У нас амбициозные планы: на протяжении следующих 4,5-5 лет построить 24 тыс. км дорог. Естественно, это будет большая, упорная работа. И президент, и парламент, и правительство приложат много усилий, чтобы это выполнить. Начиная с 2020 года мы уже увидим первые 4,5 тыс. км дорог", - сказал Криклий.

Помимо этого, глава ведомства отметил, что при участии международных партнеров Мининфраструктуры намерено начать работы по возобновлению строительства запорожского моста, строительству моста в Кременчуге (Полтавская обл.), а также строительству моста через Южный Буг в Николаеве.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает проекты концессионных дорог M-06 Львов-Стрый, M-09 Львов-Тернополь, lM-05 Киев-Белая Церковь и M-10 Львов-Краковец.