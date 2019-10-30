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 Финансы, Макроэкономика
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 Рада ратифицировала поправки в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Великобританией

Верховная Рада ратифицировала Протокол между правительствами Великобритании и Северной Ирландии о внесении изменений в Конвенцию между странами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения уплаты налогов на доходы и прирост стоимости имущества.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Заместитель министра финансов Павел Ходаковский пояснил, что изменения в Конвенцию между странами, заключенную в 1993 году, необходимы для гармонизации ее положений с соответствующей Конвенцией Организации экономического сотрудничества и развития.

"Положения протокола предусматривают налогообложение дивидендов по ставке 5%, если фактическим собстве6нником дивидендов является компания, владеющая как минимум 20%-ным капиталом компании, которая уплачивает дивиденды, и повышает ставку с 10% до 15% в остальных случаях. На ряду с этим увеличено размер ставки налогообложения процентов с 0% до 5%, размера ставки налогообложения роялти – с 0% до 5%", – сказал Ходаковский с трибуны парламента.

Помимо этого, документ расширяет возможности сторон относительно обмена налоговой информации, уточнил замминистра.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156764
 
 
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