 Государственная зерновая корпорация планирует закупить 385 тысяч тонн зерновых

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГПЗКУ сообщает БизнесЦензор.

"В рамках нынешней кампании планируется закупить у сельхозпроизводителей около 385 тыс. тонн пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы. На авансирование аграриев запланировано выделить 1,16 млрд грн", - сообщает ГПЗКУ.

Программа закупок зерна будущего урожая будет проходить в два этапа. Первый этап - осенняя форвардная программа началась 25 октября 2019 года, будет длиться с октября по декабрь 2019 года. В это время будет проводиться закупка зерна пшеницы, ячменя и ржи будущего урожая 2020 года.

На этом этапе сельхозпроизводителю нужно подать заявку на участие в региональный отдел ГПЗКУ, сформировать необходимый пакет документов и заключить договор поставки зерна будущего урожая. После подписания договора ПАО осуществляет предварительную оплату на расчетный счет сельхозпроизводителя в размере 3 тыс. грн с учетом НДС за одну тонну зерна пшеницы, ячменя и 3,3 тыс. грн с учетом НДС за одну тонну ржи.

На втором этапе ГПЗКУ проводит окончательный расчет после передачи зерна в собственность корпорации.

"В этом году стоимость средств составит от 9,5% до 13% годовых в зависимости от количества законтрактованного товара и базиса поставки. Учитывая, что программа закупок зерна будущего урожая в ГПЗКУ проводится уже не первый год, корпорация предлагает дополнительную скидку в размере 0,25% тем сельхозпроизводителям, которые принимают участие в программе 2 и более лет", - сообщает ГПЗКУ.