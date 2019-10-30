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 Около 3 тысяч домохозяйств Украины третьем квартале установили солнечные панели

Около 3 тыс. домохозяйств в период с июля по сентябрь 2019 года установили солнечные панели общей мощностью почти 70 МВт, сообщила пресс-служба Госэнергоэффективности.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Переход на "чистую" электроэнергию позволяет экономить средства на счетах за электроэнергиею, стимулирует использовать энергоэффективную бытовую технику, меняет поведение на энергосберегающую", - отметили в ведомстве.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 октября 2019 года в Украине около 15 тыс. домохозяйств уже используют "чистую" электроэнергию, инвестировав EUR300 млн в солнечные панели (СЭСд). Общая мощность установленных СЭСд составляет почти 350 МВт.

Лидерами среди областей по использованию альтернативной генерации являются: Днепропетровская область (≈ 50 МВт), Тернопольская (≈ 37 МВт) и Киевская (≈ 27 МВт).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156744
 
 
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