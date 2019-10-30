[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.8 27.37
 Коммунальные услуги
  90  0
Все про:Львовщина (120) Новости компаний (1101)

 Потребители во Львовской области могут управлять запасом газа онлайн

Клиенты ООО "Львовгаз Сбыт" как участники акции "Твоя энергонезависимость" получили уникальную возможность управлять запасом газа онлайн, выбирать объем газа и период, в который его выгоднее использовать.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Львовгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

Во Львовской области акционным предложением воспользовались 5080 бытовых клиентов, которые приобрели 5,8 млн куб.м газа. Около 70% акционных покупок были осуществлены онлайн. Именно поэтому инновационный продукт для управления запасом газа разработан на платформе Личного кабинета на сайте 104.ua", - сообщает компания.

С 15 октября в режиме онлайн клиенты могут самостоятельно выбрать период, в который они будут использовать "акционный" газ. Для этого до последнего дня текущего месяца потребления в "Личном кабинете" на сайте 104.ua необходимо оформить заявку.

По базовым условиям акции, если цена газа на общих условиях ПСО ниже, то потребитель получает газ по меньшей цене и оплачивается по цене ПСО, а запас сохраняется.

Если потребитель использует ресурс газового запаса, то нужно будет оплатить только стоимость доставки заказанного объема газа. Счет за доставку потребитель получит на свой почтовый адрес, или сможет загрузить в своем "Личном кабинете".

"Участникам акции, которые не зарегистрированы в "Личном кабинете", для оформления заявки необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов. Шаблон заявки доступен на официальном сайте ООО "Львовгаз Сбыт", - сообщает компания..

"Львовгаз Сбыт" напоминает, что пользоваться зарезервированным запасом газа можно с 1 октября 2019 до 31 марта 2020 года.

Если резерв газа будет потрачено до 1 апреля 2020 года, потребитель сможет получить газ на общих условиях - по цене ПСО, которая будет действовать в то время. Потребители, которые до 1 апреля 2020 не используют предоплаченный газ, смогут воспользоваться остатком средств. Также остаток средств можно использовать в случаях, когда цена ПСО на газ будет ниже, чем цена акции.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156729
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКоммунальные услуги
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Золотое Киев НБУ Операция Объединенных сил разведение сил
 
 
 
 
 
 вверх