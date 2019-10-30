 Компания Коломойского может начать поставки топлива для Нацполиции

Об этом со ссылкой на enkorr сообщает БизнесЦензор.

"Ливайн Торг" может поставить 1,3 млн л А-92 по 25,50 грн/л и 1,7 млн л А-95 по 26,50 грн/л, то есть с дисконтом 50 коп./л к текущей розничной цене в сети "Привата". Карты и талоны по 10 и 20 л должны быть переданы полиции в течение 10 дней после подписания договора, срок их действия неограничен.

Если договор с "Ливайн Торгом" по итогу тендера будет заключен — это станет первой централизованной поставкой топлива компаниями группы "Приват" для Министерства внутренних дел или Национальной полиции с 2008 г., то есть с того времени как результаты государственных закупок начали публиковаться в издании "Вестник государственных закупок" (c 2008 по 2016 гг.) или на ProZorro (с 2016 г.).

До этого компании группы "Приват" Игоря Коломойского - "ПТФ Авиас", "Альянс Эволюшн" и "Ливайн Торг" — побеждали только в небольших тендерах региональных специализированных подразделений полиции или МВД — например полиции охраны или батальонов спецназначения.

Исходя из данных "Вестника госзакупок", в 2011–2013 гг. "ПТФ Авиас" участвовала в централизованных закупках талонов МВД, но в тот период победителями тендеров становились преимущественно структуры группы WOG.

В 2014–2015 гг. МВД закупало топлива в основном по переговорной процедуре, ссылаясь на срочность поставки из-за АТО. Периодически в переговорах участвовала также и "ПТФ Авиас", но ни один контракт за два года с ней подписан не был.

"Приват" возобновил участие в тендерах после запуска ProZorro. В октябре 2017 г. ООО "Альянс Эволюшн" даже победило в тендере на 4,4 млн л А-95 и 4 млн л ДТ, но договор с компанией подписан так и не был из-за замечаний тендерного комитета к ее документации.

Новую попытку стать поставщиком талонов для полиции "Приват" предпринял уже в 2019 г., после ухода с рынка руппы "Техойл" — одного из основных поставщиков топлива для полиции последних лет. На первый тендер, в апреле этого года, "Ливайн Торг" допущен не был из-за замечаний к документации, а на втором тендере, в мае, компания проиграла конкуренцию по цене ОККО и WOG.

ООО "Ливайн Торг" в отчетности за 6 месяцев 2019 г. отразило выручку в размере 3,75 млрд грн (-26% к аналогичному периоду 2018 г.). За 9 месяцев этого года компания заключила с госсектором 5513 договоров на поставку талонов на сумму 1,01 млрд грн, став третьей компанией по объему продаж топлива госсектору по талонам и мелким оптом.

Летом 2019 г. группа "Приват" возобновила поставки топлива для "Укрзализныци" и начала участвовать в закупках Министерства обороны.

Ежегодно Национальная полиция по талонам и картам приобретает свыше 30 млн л топлива. В 2018 г. она закупила 31,97 млн л (24,3 тыс. т) на 894,5 млн грн (15,5 млн л А-95, 11,3 млн л А-92 и 5,2 млн л ДТ). Поставщиками стали ОККО, WOG и Техойл.

За 9 месяцев 2019 г. полиция законтрактовала 32,6 млн л (24,8 тыс. т) на сумму 903 млн грн. Поставщиками выступили ОККО и WOG.