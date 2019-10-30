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 ВостГОК снизил производство концентрата урана на 15%

ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в январе-сентябре 2019 года сократил производство уранового оксидного концентрата (УОК) на 14,9% (на 119,8 тонны) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 684,8 тонны, свидетельствуют данные на Едином государственном портале открытых данных.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным предприятия, в январе произведено 72,6 тонны объем концентрата урана, в феврале - 93,7 тонны, в марте - 84,3 тонны, в апреле - 72,9 тонны, в мае – 52,2 тонны, в июне - 80 тонн, в июле – 72,2 тонны, в августе – 84 тонны, в сентябре – 72,9 тонны.

Как сообщалось, ВостГОК в 2018 году увеличил производство УОК на 41,1% (на 343,4 тонны) по сравнению с 2017 годом – до 1 тыс. 179,5 тонны.

ВостГОК - единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне производство ГП "ВостГОК" составляет около 1 тыс. тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156716
 
 
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