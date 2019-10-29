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 Нацполиция сообщила о задержании работника НБУ на взятке в $50 тысяч

Национальная полиция 29 октября в Киеве задержала главного специалиста Национального банка Украины при попытке завладеть средствами предпринимателя в сумме $50 тыс.

Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Киева, передает БизнесЦензор.

"Задержан работник НБУ, который за $50 тыс. обещал предпринимателю содействие в получении лицензии на обмен валюты", - сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что указанную сумму главный специалист НБУ потребовал от директора частного предприятия, осуществляющего деятельность по обмену валюты, за содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг.

Во время передачи части оговоренных средств в сумме $40 тыс. служащего банка задержали у здания НБУ на Печерске.

Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины. На месте происшествия продолжаются следственные действия.

Национальный банк в свою очередь сообщил, что на данный момент не получил от правоохранительных органов детальной информации о причинах задержания и сейчас выясняет обстоятельства и уточняет информацию Прокуратуры и Полиции Киева.

В то же время в НБУ отметили, что задержанный не является работником структурного подразделения, что осуществляет выдачу лицензий на осуществление валютных операций. Задержанный занимает не руководящую должность и работает в департаменте, который отвечает за хозяйственное обеспечение деятельности НБУ.

Также в НБУ напомнили, что решения относительно выдачи лицензий принимаются коллегиальным органом на основании выводов ряда департаментов, что исключает влияние одного лица на процесс принятия таких решений.

"НБУ планирует провести внутреннюю проверку и готов всячески способствовать проведению следственных действий и предоставлять соответствующую информацию для всестороннего, полного и объективного расследования", - подчеркнули в Нацбанке.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156662
 
 
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