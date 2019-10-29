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 Минфин сократил поступления от размещения гривневых облигаций в 2 раза

Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 29 октября, сократило поступления от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) до 1,57 млрд грн, по сравнению с 3,01 млрд грн неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные Минфина о результатах проведенного аукциона по продаже государственных ценных бумаг, передает БизнесЦензор.

В частности, от продажи двухлетних ценных бумаг поступило 1,39 млрд грн при спросе на эти облигации в 2,62 млрд грн.

Также были размещены ОВГЗ сроком обращения 12 месяцев на 148,91 млн грн и трехмесячные облигации на 33,64 млн грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах 22 увеличило поступления от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) до 3,01 млрд грн, по сравнению с 1,15 млрд грн неделей ранее, снизив ставки по всем выпускам.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156645
 
 
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