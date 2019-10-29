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 SkyUp запустил новый рейс в Грузию из Харькова

Украинский авиаперевозчик SkyUp 29 октября запустил рейсы в Тбилиси из аэропорта "Харьков".

Об этом проинформировали в авиакомпании, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Недалеко от Тбилиси расположен горнолыжный курорт Гудаури, поэтому зимой предложение будет интересно экстремалам", - отметили в SkyUp.

Авиарейсы по маршруту будут выполняться по вторникам и пятницам, стоимость билетов стартует от 1 791 грн.

Как сообщалось, 25 октября авиакомпания начала выполнять регулярные рейсы из аэропорта Харьков в Киев. Также авиаперевозчик возобновил регулярные рейсы в Шарджу (ОАЭ), которые выполняются по вторникам и пятницам.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156643
 
 
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