 Нацбанк отменил ограничения на покупку валюты для физлиц

Соответствующее решение утверждено постановление правления НБУ №125 от 29 октября, которое вступит в силу 5 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Нацбанк также отменил требование о представлении физлицами в банки документов, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты.

По оценкам Национального банка эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок.

"Во-первых, подавляющее большинство операций физических лиц по покупке иностранной валюты осуществляется на суммы, меньше 150 тыс. грн. Во-вторых, общие объемы покупки и продажи валюты населением сегодня являются соразмерными", – отмечается в сообщении.

В НБУ напомнили, что в то же время чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке с начала года составляет почти $4 млрд, а международные резервы в течение последних месяцев сохраняются на уровне $21-22 млрд.

"Кроме того, нет оснований и для усиления давления на гривню в результате действия психологических факторов – инфляционные и девальвационные ожидания украинцев, как свидетельствуют последние опросы Национального банка, продолжают улучшаться", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, ограничение на продажу наличной иностранной валюты населению на сумму до 150 тыс. грн в день действовало с апреля 2017 года.

До сих пор население имело возможность покупать валюту на сумму не более 12 тыс. гривен в эквиваленте одному лицу в день.