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Все про:железная дорога (414) Луганщина (91) строительство (1250) Укрзализныця (2463) Кравцов Евгений (249)

 "Укрзализныця" оценила строительство новой ветки пути в Луганской области в 1,5 миллиарда

На строительство новой железнодорожной линии в Луганской области длинной 60-70 км необходимо 1-1,5 млрд грн.

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов во время инвестиционного форума в Мариуполе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас есть вопросы по восстановлению сообщения с севером Луганской области. Это отрезанная сегодня из-за оккупации линия Лантратовка-Кондрашевская-Новая. Вопрос связан с тем, что многие аграрные предприятия и энергетические ТЭЦ в регионе фактически сегодня не имеют железнодорожного сообщения с остальной Украиной. И это хороший пример того, когда достаточно большая инвестиция – а мы оцениваем строительство новой ветки 60-70 км в 1-1,5 млрд грн – должна дать эффект для всей области", – сказал Кравцов.

По словам главы компании, если удастся привлечь частные средства в строительство железнодорожной линии, проект даст "значительный толчок мультипликативному развитию экономики в этих регионах".

Как сообщалось, ранее в интервью БизнесЦензор глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявлял, что строительство железнодорожной ветки "Сватово – Белокуракино" для снабжения углем "ДТЭК Луганская ТЭС" Рината Ахметова с украинской территории стоит около 2 млрд грн и никогда не окупится.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156639
 
 
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сразу говорили 10 млрд, теперь 1.5 млрд...а если убрать коррупционную составляющую, то окажется что участок можно построить и за 100 млн грн
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