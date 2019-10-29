 Нацбанк изменил тарифы на выдачу наличных денег банкам

Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Для улучшения тарифной политики в сфере расчетно-кассового обслуживания правление Национального банка Украины 23 октября 2019 года приняло постановление №122, которым дифференцированы тарифы на выдачу наличных", - сказано в сообщении.

Если раньше банки получали у Национального банка наличные всех номиналов по одинаковому тарифу, то теперь получать наличные наивысших номиналов станет дороже.

Это сделано для того, чтобы обеспечивать разменность денег в обращении и стимулировать банки получать не только высокие номиналы банкнот. Так, граждане и кассиры будут иметь различные банкноты для размена и выдачи остальных во время расчетов.

Запасы наличности Национального банка Украины хранятся в 71 подразделении - Центральном хранилище, 5 региональных подразделениях Национального банка, а также в 65 помещениях уполномоченных банков.

На сегодня уполномоченными банками являются "Ощадбанк", "Приватбанк", "Райффайзен Банк Аваль" и ПУМБ.