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 "Правэкс-Банк" увеличил чистый убыток на 70%

Чистый убыток "Правэкс-Банка" по итогам января-сентября 2019 года составил 50,46 млн грн, что 70,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года (29,52 млн грн).

Об этом сообщается в квартальной отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, размещенному на сайте банка, чистый убыток за третий квартал 2019 года составил 30,29 млн грн, что на 82,8% больше, чем за тот же период годом ранее.

Чистый процентный доход за девять месяцев текущего года вырос на 5% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года – до 299,12 млн грн.

Активы банка за девять месяцев выросли на 14,9% – до 5,17 млрд грн, в том числе кредиты клиентам увеличились на 5,6% и составили 1,29 млрд грн.

Обязательства банка за этот период выросли на 28,7% – до 3,21 млрд грн, а собственный капитал уменьшился на 2,4% – до 1,96 млрд грн.

Уставный капитал за девять месяцев сохранился на уровне 1,05 млрд грн.

"Правэкс-Банк" основан в 1992 году. Единственным его акционером на начало 2019 года являлась Intesa Sanpaolo S.p.A. (Италия).

Согласно данным Нацбанка, по состоянию 1 июля 2019 года по размеру общих активов (4,861 млрд грн) "Правэкс-Банк" занимал 27 место среди 76 действующих банков в стране.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156626
 
 
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