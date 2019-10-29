 Рада передала Госпогранслужбе полосу земли шириной 50 метров на границе

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0905 во втором чтении проголосовали 288 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан для инженерно-технического обустройства государственной границы Украины с сопредельными государствами, прежде всего с Российской Федерацией, путем определения размеров земельных участков, предоставляемых органам Государственной пограничной службы для строительства и содержания инженерно-технических сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций и других объектов пограничной инфраструктуры.

Как отмечали авторы законопроекта, до этого ни одним нормативно-правовым актом не были определены размеры земельных участков, предоставляемых военным частям Госпогранслужбы для обустройства границы.

При этом на украинско-российской, украинско-белорусской и украинско-молдавской границе часть земельных участков переданы в частную собственность.

В связи с этим законом установлено, что в пределах пограничной полосы военным частям Государственной пограничной службы Украины предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема.

При этом Госпогранслужба освобождается от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства "в случае использования земельных участков для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений".

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Кабмину поручено в трехмесячный срок утвердить государственную целевую программу обустройства государственной границы, предусмотрев в государственном бюджете необходимые расходы.