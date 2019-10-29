[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.84 27.39
 Социальная политика
  184  0
Все про:выплаты (102) надбавки (8) инвалидность (16)

 Рада одобрила повышение выплат по уходу за детьми с инвалидностью

Верховная Рада на заседании во вторник, 28 октября, приняла за основу законопроект №2031, которым повышается социальная помощь от государства на уход за детьми с инвалидностью и инвалидами детства.

За соответствующее решение в первом чтении проголосовало 324 народных депутата, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 3 закона Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

В частности, предполагается повышение выплат на уход за детьми с инвалидностью и инвалидами детства. Так, людям с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А группы І, надбавка по уходу увеличивается с 75% прожиточного минимума, для людей, потерявших трудоспособность, - до 150% прожиточного минимума. Людям с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б группы І, - с 50% до 100% прожиточного минимума, а одиноким людям, которые по результатам врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе и относятся к ІІ и ІІІ группе, устанавливается надбавка по уходу за ними в размере 75% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность при том, что раньше она составляла 15% от этой суммы.

Дополнительные расходы в 2020 году должны быть предусмотрены в государственном бюджете.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156622
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Золотое Кабмин Операция Объединенных сил Россия Слуга народа
 
 
 
 
 
 вверх