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Все про:Зеленский (419) Донбасс (486) субвенция (14) Слуга народа (20)

 Зеленский предложил перенаправить часть средств на развитие регионов на восстановление Донбасса, – депутат

На заседании фракции "Слуга народа" в понедельник вечером президент Владимир Зеленский предложил перенаправить часть нераспределенных бюджетных субвенций на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса.

Об этом сообщил заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент только вернулся с востока и у него была инициатива, которую он хотел обсудить с депутатами, а потом согласовать с Кабмином по поводу перенаправления части субвенций на социально-экономическое развитие наших восточных областей", – сказал Корниенко.

Депутат уточнил, что речь идет о перенаправлении субвенций из государственного бюджета, которые не были выделены на другие проекты. Их предлагается направить на постройку дороги из поселка Золотое, где по плану откроется новый пункт пропуска между Украиной и подконтрольными пророссийским боевикам территориями в административный центр Луганщины, город Северодонецк.

"Там полностью разрушена дорога и то расстояние, которое преодолевается за полтора часа, на этом участке займет 3-4 часа. Из-за этого в регионе проблемы с медициной и скорой помощью, поскольку больница расположена в Северодонецке. Именно поэтому президент и предложил отдать субвенции на соцэконом, которые еще не были выделены на проекты, на строительство этой дороги", – сказал замглавы фракции "Слуга народа".

Корниенко заверил, фракция такое предложение поддерживает, осталось решить вопрос с Кабмином.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156610
 
 
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з якого хера ? вони в рашу лізуть а ми їх відновлюємо ? ... нехай раша відновлює
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