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 Рада одобрила введение штрафов за "кнопкодавство"

Верховная рада приняла за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2148 первого заместителя главы ВР Руслана Стефанишина ("Слуга народа") в первом чтении проголосовали 287 народных депутатов.

Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом голосования на заседании парламента вместо другого народного депутата.

В связи с этим предлагается дополнить Уголовный Украины статьей 3642 "Осуществление народным депутатом Украины голосования вместо другого народного депутата Украины", которой предусмотреть наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов (51-85 тыс. грн).

При этом Аппарату Верховной Рады поручено обеспечить видеофиксацию пленарных заседаний таким образом, который позволит устанавливать нарушения народными депутатами требований относительно личного голосования.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156602
 
 
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