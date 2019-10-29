 Госдолг вырос за месяц на $1 миллиард, – Минфин

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информацию Министерства финансов, передает БизнесЦензор.
В то же время в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 69,44 млрд грн или на 3,4% – до 1,998 трлн грн.
С начала года, за январь-сентябрь, госдолг вырос на $4,64 млрд, или 5,9% в долларовом эквиваленте, но при этом сократился на 170,7 млрд грн, или 7,9% в гривневом эквиваленте.
Как сообщалось, по данным Минфина, совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в августе 2019 года сократился на 0,57%, или на $0,47 млрд, – до $81,92 млрд.
Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на $2,02 млрд, или на 2,6%, до $78,32 млрд. В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 млрд грн, или на 1,3%, до 2,169 трлн грн. По отношению к ВВП государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до 62,7% с 71,8% в 2017 году.
Держборг України у вересні зріс до $83 мільярдів 16:08, 29 жовтня 2019 ФІНАНСИ 162 0
https://www.unian.ua/economics/finance/10735731-derzhborg-ukrajini-u-veresni-zris-do-83-milyardiv.html
З початку року, за січень-вересень, держборг зріс на 4,64 мільярда доларів, або 5,9% в доларовому еквіваленті
Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за 2018 рік зріс в доларовому еквіваленті на 2,02 мільярда доларів, або на 2,6%, до 78,32 мільярда доларів
Долг в долларовом эквиваленте вырос в сентябре, а в гривневом эквиваленте сократился за счет сезонного укрепления гривны. В пересчете на доллары долг получается выше. Это сезонное явление.
В конце сентября началось сезонное ослабление гривны. А это значит, что долг в долларовом эквиваленте опять начал сокращаться. Сезонное ослабление гривны закончится в 20-х числах ноября. В декабре гривна опять начнет укрепляться.
Сезонное ослабление гривны обычно начинается в конце сентября и заканчивается в конце ноября. Это связано с предоплатой импорта товаров на новогодние и рождественские распродажи.