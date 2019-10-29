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Все про:Fitch (179) Нафтогаз (1893) рейтинг (586) евробонды (289)

 Fitch присвоило рейтинг новым евробондам "Нафтогаза"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины", которые компания планирует выпустить через Kondor Finance plc, старший необеспеченный рейтинг "B(EXP)" и рейтинг восстановления "RR4".

Об этом говорится в релизе агентства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось со ссылкой на источник в банковских кругах, "Нафтогаз" планирует разместить евробонды на $500 млн сроком обращения пять-семь лет. Встречи с инвесторами начнутся 30 октября и пройдут в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне. Организатором назначен Citi.

Напомним, "Нафтогаз Украины" в июле разместил два транша еврооблигаций, деноминированные в евро и долларах США: 600 млн евро на 5 лет под 7,125% и $335 млн под 7,375% годовых на три года. Якорными инвесторами выпуска стали ЕБРР и ряд инвесторов из США. Первоначальный ориентир доходности долларовых евробондов составлял около 7,75%, евробондов в евро – около 7,5%.

В частности, Европейский банк реконструкции и развития приобрел 20% (на 120 млн евро) выпущенных "Нафтогазом" 5-летних евробондов на сумму 600 млн евро.

В ЕБРР отмечали, что поступления по еврооблигациям "Нафтогаз" будет использовать для общих корпоративных целей, включая финансирование закупок газа. В то же время финансирование банка будет направлено исключительно на закупку газа для предстоящего отопительного сезона 2019/2020.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156585
 
 
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