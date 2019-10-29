 Китайская Cofco вложит 1,3 миллиарда в инфраструктуру в порту Мариуполя

Подписание документа состоялось в ходе инвестиционного форума в Мариуполе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Меморандум предусматривает реализацию в порту "Мариуполь" инфраструктурного проекта, который обеспечит привлечение суммарно более 1,3 млрд грн инвестиций в развитие инфраструктуры и увеличит грузопотоки на 2,3 млн тонн", – прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам министра, в рамках этого документа также запланирована реконструкция двух причалов, строительство второй очереди зернового терминала и создание единого перегрузочного комплекса пищевых и наливных продовольственных грузов.

Как уточнил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс, в частности, в рамках сотрудничества предусмотрено увеличение грузопотока порта "Мариуполь" по зерну, шроту и по маслу до 1,2 млн тонн.

"Сегодня присутствует увеличение агропромышленного бизнеса (в портах, – ред.), которого до этого было меньше и это приводит к лучшему результату. Бизнес со своей стороны и наши клиенты нацелены перспективно и мы должны это поддерживать", – сказал глава АМПУ.

Как сообщалось, в порту Мариуполя готовится к реализации проект крупнейшего в регионе специализированного перегрузочного комплекса для зерновых грузов, где можно будет хранить одновременно более 130 тыс. тонн зерна и ежегодно переваливать около 2,5 млн тонн.

Компания "КОФКО Агри Ресорсиз Украина", была основана в 2008 году, входит в состав китайской зерновой корпорации COFCO Corporation. В декабре 2015 года компания приобрела международную аграрную корпорацию с активами в Украине Noble Agri.

В 2016 году Cofco открыла зерновой терминал в порту Николаева.

Мариупольский морской порт входит в число крупнейших портов Украины. Его мощности позволяют переваливать свыше 17 млн тонн грузов в год. Порт круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до 8 м. Его территория составляет 73,2 га, длина причальной линии - 4,2 км.