 Таможня запустит электронный сервис для жалоб

Это анонсировал глава ведомства Максим Нефьодов в ходе XVIII Форума финансовых директоров в Киеве 29 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы будем пробовать в ближайшее время запустить электронный модуль для жалоб. Он заработает в ближайшие недели", – сказал Нефьодов.
Нефьдов отметил, что большее количество жалоб относительно таможни сейчас поступает через Facebook.
"Большинство пишет мне в личные сообщения на Facebook", – сказал глава таможни.
Помимо этого, таможня планирует запустить автоматизированное определение и проверку стоимости бывших в употреблении автомобилей, чтобы позволить потенциальному покупателю такого авто перед его приобретением уточнить стоимость растаможивания. Этот сервис должен заработать до конца 2019 года.
"Мы не должны входить в новый год со старыми проблемами", – прокомментировал Нефьодов.