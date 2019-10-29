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 Таможня запустит электронный сервис для жалоб

Государственная таможенная служба в ближайшие недели запустит электронный сервис для жалоб.

Это анонсировал глава ведомства Максим Нефьодов в ходе XVIII Форума финансовых директоров в Киеве 29 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы будем пробовать в ближайшее время запустить электронный модуль для жалоб. Он заработает в ближайшие недели", – сказал Нефьодов.

Нефьдов отметил, что большее количество жалоб относительно таможни сейчас поступает через Facebook.

"Большинство пишет мне в личные сообщения на Facebook", – сказал глава таможни.

Помимо этого, таможня планирует запустить автоматизированное определение и проверку стоимости бывших в употреблении автомобилей, чтобы позволить потенциальному покупателю такого авто перед его приобретением уточнить стоимость растаможивания. Этот сервис должен заработать до конца 2019 года.

"Мы не должны входить в новый год со старыми проблемами", – прокомментировал Нефьодов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156578
 
 
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