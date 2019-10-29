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 Станцию метро "Золотые ворота" будут закрывать по утрам в рабочие дни в течении года

Начиная с 30 октября вход на станцию "Золотые ворота" по утрам в рабочие дни с 8:10 до 9:20 будет закрываться.

Об этом говорится в сообщении Метрополитена, передает БизнесЦензор.

"Мы начинаем поочередный ремонт всех эскалаторов на станции "Золотые ворота". Проведение таких работ требует изменения в графике работы станции. С 30 октября ежедневно в рабочие дни с 08:10 до 09:20 станцию будут закрывать на вход", - сказано в сообщении.

На выход станция будет работать в обычном режиме. Так же будет работать и переход.

Плановый капитальный ремонт шести эскалаторов на "Золотых воротах" продлится до 9 февраля 2021 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156572
 
 
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