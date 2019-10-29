 Станцию метро "Золотые ворота" будут закрывать по утрам в рабочие дни в течении года

Об этом говорится в сообщении Метрополитена, передает БизнесЦензор.

"Мы начинаем поочередный ремонт всех эскалаторов на станции "Золотые ворота". Проведение таких работ требует изменения в графике работы станции. С 30 октября ежедневно в рабочие дни с 08:10 до 09:20 станцию будут закрывать на вход", - сказано в сообщении.

На выход станция будет работать в обычном режиме. Так же будет работать и переход.

Плановый капитальный ремонт шести эскалаторов на "Золотых воротах" продлится до 9 февраля 2021 года.