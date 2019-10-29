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 Зеленский подписал закон о материальной ответственности военных

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц".

Как передает БизнесЦензор, согласно информации на странице соответствующего законопроекта №1225 на сайте Верховной Рады, он возвращен с подписью президента 29 октября.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон о втором чтении 3 октября.

Действие закона распространяется на Национальную полицию, налоговую милицию, силы гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Государственное бюро расследований.

Как отмечали авторы документа, в настоящее время материальная ответственность военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава урегулирована Положением о материальной ответственности военнослужащих за ущерб, причиненный государству, утвержденным постановлением Верховной Рады в 1995 году, а материальная ответственность работников – Кодексом законов о труде.

Вместе с тем, в силу законодательных изменений и реформирования правоохранительных и других органов, без внимания оставался вопрос материальной ответственности полицейских, лиц рядового и начальствующего состава налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, органов и подразделений системы гражданского защиты, уголовно-исполнительной службы.

Принятый закон призван восполнить эти пробелы, установив механизм определения ущерба, причиненного государству, определение лиц, виновных в причинении ущерба и привлечения их к материальной ответственности.

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В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады отмечало, что законопроект разработан на базе Положения о материальной ответственности военнослужащих за ущерб, причиненный государству, утвержденного постановлением Верховной Рады в 1995 году. При этом отдельные устаревшие и сомнительные положения указанного нормативно-правового акта перенесены в новый закон.

При этом, в отличие от указанного Положения, где размеры денежных удержаний измеряются месячным денежным обеспечением военнослужащих, законом вводится в качестве единицы измерения такого содержания прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

"Следовательно, нельзя согласится с дальнейшим существованием норм, по которым, например, потеря таких видов имущества, как котелок металлический, фляга металлическая, котелок комбинированный, простыня, пододеяльник, наволочки подушечные верхние, должны возмещаться в 5-кратном размере их стоимости, топливо – в трехкратном размере, потеря продуктов питания – в двукратном размере", – отмечают эксперты парламента.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156571
 
 
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