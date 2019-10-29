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Все про:ЕБРР (423) сотрудничество (399) Укрэнерго (401)

 "Укрэнерго" подписало меморандум с ЕБРР о развитии сетей и energy storages

НЭК "Укрэнерго" подписало меморандум с Европейским банком реконструкции и развития по развитию сетей юга Донецкой области и развитию сети накопителей энергии (BESS, battery energy storages system) для регулирования частоты и мощности в энергосистеме Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"ЕБРР на данный момент крупнейший кредитор нашей компании, который позволяет нам быстрыми темпами наверстывать обновление наших магистральных линий. Я надеюсь, что подготовка этого нового проекта будет осуществлена в высоком темпе, даст новые возможности и новую гибкость нашей электроэнергетической системе, чтобы встречать новые вызовы завтрашнего дня ", - отметил глава НЭК Всеволод Ковальчук после подписания документа 29 октября в Мариуполе в рамках инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156567
 
 
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