 "Центрэнерго" нарастило чистый убыток до 1,5 миллиарда

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно обнародованной на портале госпредприятий Украины финансовой отчетности компании, ее чистый доход за девять месяцев уменьшился на 3,9% (на 446,61 млн грн) – до 10,9 млрд грн, а валовый убыток составил 519,59 млн грн против 674,16 млн грн валовой прибыли за январь-сентябрь 2018 года.

Таким образом, в третьем квартале этого года чистый убыток "Центрэнерго" составил 290,73 млн грн против 50,24 млн грн чистой прибыли за июль-сентябрь 2018 года.

Как сообщалось, ПАО "Центрэнерго" в январе-июне 2019 года получило чистый убыток в размере 1,2 млрд грн против чистой прибыли в 439,26 млн грн за аналогичный период 2018 года.

Напомним, "Центрэнерго" по итогам деятельности в 2018 году сократило чистую прибыль в 3,8 раза (на 1,39 млрд грн) по сравнению с 2017 годом – до 499,13 млн грн.

При этом "Центрэнерго" в 2018 году увеличило производство электроэнергии на 38,2% по сравнению с 2017 годом – до 8,68 млрд кВт-ч. В том числе выработка Углегорской ТЭС составила 4,32 млрд кВт-ч (+4,6%), Трипольской ТЭС – 2,2 млрд кВт-ч (+2,7 раза), Змиевской ТЭС – 2,16 млрд кВт-ч (+63,5%).

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.