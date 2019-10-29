 "Укрзализныця" завершила реконструкцию железной дороги для комбинатов Ахметова в Мариуполе

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, сегодня было открыто движение поездов на последнем новом двухпутном перегоне Зачатьевский-Разъезд - Хлебодаровка, где построено 15,5 км пути, передает БизнесЦензор.

"Модернизация стратегической железнодорожной ветки Волноваха-Камыш-Заря – это крупнейшее строительство новой колеи во времена независимой Украины, которое продолжалось несколько лет", – подчеркивают в компании.

В процессе реализации проекта "Укрзализныця" построила более 34,4 км новых путей, что позволило значительно увеличить возможности для транспортировки грузов в мариупольском направлении. Кроме построения новых, отремонтировано 107, 4 км путей и 61 стрелочный перевод.

В течение 2016-2019 годов на реализацию проекта компания направила 460 млн грн собственных средств.

Благодаря реализации проекта пропускная способность участка Волноваха - Камыш-Заря увеличена с 20 пар поездов в сутки в 2016 году до 49 пар поездов, из которых 42 – грузовых, 5 – пассажирских, 2 – пригородных в 2019 году.

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Реализация проекта по повышению пропускной способности направления Камыш-Заря - Волноваха - Мариуполь была начата в 2016 году. Кроме путевых работ, при модернизации участка Волноваха - Камыш-Заря железнодорожники построили линии электроснабжения двух блокпостов и двух разъездов. Также выполнили текущий ремонт устройств электроснабжения, уложили 86 км кабельных линий, проложили 83,5 км волоконно-оптического, осуществили реконструкцию устройств связи. Также на ст. Волноваха железнодорожники установили современную цифровую автоматическую телефонную станцию ​​SI 3000.

Общая протяженность направлении Запорожье - Камыш-Заря - Волноваха - Мариуполь составляет 311,9 км эксплуатационной длины.

Как сообщалось, ранее руководство металлургических комбинатов холдинга "Метинвест" в Мариуполе неоднократно требовало от "Укрзализныци" увеличить пропускную способность на перегоне Камыш-Заря - Волноваха под Мариуполем для обеспечения предприятий сырьем.

Основными акционерами группы "Метинвест" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и группа "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), которые принимают участие в управлении "Метинвестом" на партнерских началах.