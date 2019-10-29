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 Кабмин и ЕБРР подписали меморандум о программе развития региональных дорог

Кабинет министров и Европейский банк реконструкции и развития подписали меморандум о взаимопонимании относительно программы финансирования региональных дорог Украины.

Об этом сообщает ЦТС, передает БизнесЦензор.

Документ подписали премьер-министр Алексей Гончарук и вице-президент ЕБРР Алан Пиу на инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе.

Как отметил Пиу, ЕБРР может работать непосредственно с областями после внесения изменений в законодательство Украины.

"Это часть совместных усилий с Кабинетом министров Украины чтобы улучшить инфраструктуру страны, в частности, этот меморандум имеет отношение к улучшению дорожной инфраструктуры в Херсонской области. Это вполне новая для нас возможность, потому что мы теперь можем работать непосредственно с областями Украины, благодаря изменениям, недавно внесённым в законодательство", - сказал Пиу.

Пиу также добавил, что ЕБРР ранее уже финансировал строительство метро в Харькове и Днепре, и троллейбусный транспорт в Днепре, Кривом Роге и Мариуполе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156560
 
 
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