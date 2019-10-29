 ЕБРР поможет в подготовке к размещению акций "Укрзализныци" на бирже

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Как отметил глава компании Евгений Кравцов, "Укрзализныця" – первая государственная компания, которая готовится выйти на IPO от Украины.

"До сих пор украинские компании, которые осуществляли первичный выпуск акций на фондовых биржах, а не обозначали себя эмитентами от Украины. Это был косвенный выпуск акций. Украинские компании выходили на IPO от Великобритании, Нидерландов, Канады и других стран. "Укрзализныця" во взаимодействии с акционером – правительством страны – планирует изменить status quo на рынке капитала", – сказал Кравцов.

По словам Кравцова, подготовка и проведение IPO "Укрзализныци" ориентировочно продлится от 1 до 3 лет, в зависимости от скорости принятия и имплементации решений для законодательной базы транзакции.

Как отметил Кравцов, текущая потребность "Укрзализныци" в капитальных инвестициях в следующие 5 лет составляет почти $6 млрд.

"В следующие 5 лет компания планирует самостоятельно сгенерировать около $2,2 млрд для инвестиционных целей. Дополнительно, до $2 млрд "Укрзализныця" может получить от международных финансовых институтов по текущим и новым кредитным договорам. От возможного IPO ожидается привлечь всего около $3 млрд, что является около половины потребности АО "Укрзализныця" в капитальных инвестициях в течение следующих 5 лет", – рассказал Кравцов.

Как сообщалось, Верховная Рада 2 октября отменила перечень запрещенных к приватизации государственных компаний, который также открывает новые возможности для корпоратизации госкомпаний.

В программе правительства также закреплено, что Кабинет министров в ближайшие пять лет намерен провести IPO АО "Укрзализныця".