 Кабмин подписал меморандум о расширении покрытия связи 4G

Как сообщает пресс-служба правительства, меморандум подписан с операторами Vodafone, Lifecell, "Киевстар" и "Интертелеком", передает БизнесЦензор.

"Сегодня подписали Меморандум с четырьмя крупнейшими мобильными операторами Украины о перераспределении частот. Операторы получат конкурентные условия, при которых будут соревноваться между собой за лучшее качество интернета. Как результат – у компаний будут новые возможности для инвестиций и расширения набора услуг. А в украинцев – качественная связь в селах и на дорогах", – отметил глава правительства после подписания документа.

Премьер заверил, что Кабинет министров со своей стороны готов оказать максимальную поддержку в этом процессе для мобильных операторов.

Как уточнил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, благодаря достигнутым договоренностям уже в марте 2020 года будут переоформлены лицензии, необходимые для распространения 4G даже в небольших населенных пунктах.

По словам вице-премьера, также удалось нейтрализовать наибольшие опасения мобильных операторов, а именно –по межеванию частот, на которых работают технологии CDMA и GSM, что может стать причиной ухудшения связи.

"Сейчас защитный промежуток между частотами этих технологий составляет 0,1-0,2 МГц. Благодаря реорганизации он возрастет до 3 МГц. К тому же, впервые в Украине будут проведены не лабораторные, а полевые испытания реального влияния этих частот и недостатков, которые они могут создавать", – добавил Федоров.

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Как пояснили в Кабмине, отсутствие скоростного мобильного интернета в регионах сегодня вызвано тем, что распределенных частот между операторами в диапазоне 900 МГц недостаточно для запуска 4G. Исправить ситуацию позволит выполнения недавно подписанного операторами общего пПлана мероприятий, согласно которому от доли диапазона откажется "Киевстар". Этому оператору, согласно лицензии, сейчас отдано около 60% доступных частот в диапазоне 900 МГц. Также часть своих частот в этом диапазоне уступит оператор CDMA "Интертелеком", который получит взамен частоты в диапазоне 800 МГц.

Со своей стороны правительство в подписанном меморандуме обещает способствовать доступу к инфраструктуре, внедрению технической нейтральности, установлению справедливой цены за переоформление лицензий и тому подобное.