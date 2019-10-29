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 "Ощадбанк" не смог отсудить активы "Дельта Банка" на 2 миллиарда

24 октября Верховный Суд отказался удовлетворить заявление "Ощадбанка" о пересмотре постановления Высшего админсуда, котором была частично удовлетворена кассационная жалоба ликвидатора "Дельта Банка" и закрыто рассмотрение этого спора.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

При этом, суды первой и апелляционной инстанции отменили решение Фонда гарантирования о признании ничтожными нескольких договоров залога и ипотеки, которые были заключены между "Дельта Банком" и "Ощадбанком" в декабре 2014 и феврале-2015 в качестве обеспечения обязательств по договорам корсчета.

Верховный Суд пришел к выводу, что "спор о признании противоправными и отмене решений о признании ничтожными сделок, заключенных между ПАО" Дельта Банк "и истцом, не является публично-правовым, кроме того не может быть рассмотрен в судебном порядке".

Ранее "Ощадбанк" заявлял о денежных требованиях к "Дельта Банку" на 3,9 млрд грн, а Фонд гарантирования признал 3,28 млрд грн и включил их в 7-м очередь.

При этом Фонд гарантирования публично обвинял Ощадбанк в сомнительных операциях по выводу активов из "Дельта Банка" на 2 млрд грн (путем заключения договоров залога активов в качестве обеспечения по обязательствам по договору корсчета).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156536
 
 
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