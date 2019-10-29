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 Гончарук заявил о компромиссе с табачными компаниями по поправке Дубинского

Кабинет министров и крупнейшие табачные компании нашли решение относительно "табачных поправок" в законе о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Если комментировать ситуацию с табачными компаниями, то мы на прошлой неделе с ними встретились, расставили точки над "і"и уже нашли некоторое решение, которое, как мы надеемся, будет реализовано", – сказал он в ходе пресс-брифинга в Мариуполе во вторник.

Как сообщалось, 4 октября Верховная Рада при голосовании за закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов приняла внесенную ко второму чтению поправку нардепа Дубинского, которой ввела оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия, что может привести к росту цен на сигареты. Хотя юристы Верховной Рады указывали, что внесение этой поправки нарушает регламент.

После этого табачная фабрика "В.А.Т.-Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, объявила об остановке производства с 11 октября. Поправку раскритиковали также другие крупнейшие производители сигарет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156531
 
 
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