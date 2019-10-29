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Все про:жилье (142) Кабмин (3551) переселенцы (83)

 Кабмин расширил возможность приобретать льготное жилье в пригороде

Кабинет министров на выездном заседании в Мариуполе 28 октября внес изменения в постановление об обеспечении граждан доступным жильем, расширив возможности приобретения квартир по государственным программам в пригороде.

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

"Постановление дополнено нормой относительно определения предельной стоимости 1 кв. метра жилья для населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 15 километров от границ областных центров и Киева. Она не может превышать опосредованную стоимость, увеличенную в 1,5 раза", – сказано в сообщении.

Как пояснили в Кабмине, до внесения изменений в населенных городах-спутниках столицы и областных центров предельная стоимость определялась как опосредованная без увеличивающего коэффициента, что делало невозможным приобретение жилья в них. Люди покупали жилье в Киеве и областных центрах с коэффициентом 1,75.

Ожидается, что внесенные изменения дадут возможность участникам программы выбирать более дешевые объекты за пределами города Киева и областных центров.

Кроме того, постановлением предусмотрено, что Минрегион с 15 ноября по 1 декабря может осуществлять корректировку распределения бюджетных средств между административно-территориальными единицами в случае угрозы неиспользования средств до конца бюджетного года.

Благодаря расширению государственной поддержки программы строительства доступного жилья Напомним, государственная поддержка для строительства (приобретения) доступного жилья предоставляется гражданам, которые зарегистрированы в электронной очереди Госмолодежжилья, подавляющее большинство из которых – это участники АТО / ООС и внутренне перемещенные лица.

Как сообщалось, Кабинет министров на своем выездном заседании в Мариуполе расширил программу строительства доступного жилья с 100 до 400 млн грн, что предусмотрено принятыми в первом чтении парламентом изменениями в госбюджет на 2019 год участниками программ смогут стать около 950 семей, из которых 700 семей временно перемещенных лиц и около 200 семей участников АТО/ООС.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156527
 
 
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