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 Миссия МВФ вернется в Украину в ближайшие недели, – Гончарук

Премьер Алексей Гончарук заявил на форуме в Мариуполе, что власти Украины надеются в ближайшие недели на приезд миссии МВФ и достижение договоренности по новой программе кредитования.

Об этом со ссылкой на прямую видео-трансляцию форума сообщает БизнесЦензор.

"Нам нужно искать диалог и общие решения с нашими международными партнерами", – сказал Гончарук.

"Мы ожидаем, что в ближайшие недели коллеги из МВФ приедут в Украину, чтобы еще раз проговорить. Мы рассчитываем на то, что мы достигнем договоренности относительно формата новой программы", - добавил он.

Как сообщалось, после переговоров с украинской делегацией в Вашингтоне директор Европейского департамента МВФ Пол Томпсон 18 октября сообщил, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) вернется в Украину для переговоров о новой программе кредитования в течении ближайших недель , уточнив, что речь идет о новой трехлетней программе, а ее объем еще обсуждается.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Украина рассчитывает достичь соглашения об условиях новой программы кредитования с Международным валютным фондом (staff level agreement) после переговоров в Вашингтоне в октябре и открыть новую программу сотрудничества с МВФ в декабре 2019 года.

Напомним, Миссия Международного валютного фонда по итогам двухнедельной работы в Киеве покинула Украину 26 сентября, не предоставив рекомендаций совету директоров МВФ утвердить новую программу кредитования, на что расчитывал премьер-министр Алексей Гончарук.

В Нацбанке фактически подтвердили информацию СМИ о том, что основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками "Приватбанка", а также возможная смена руководства НБУ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156517
 
 
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