 Зеленский исключил возможность возврата "Приватбанка" бывшим владельцам (обновлено)

Об этом Зеленский заявил во время форума в Мариуполе, сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент напомнил, что во время кризиса потери налогоплательщиков в финансовом секторе достигли $15 млрд, а с рынка было выведено около 100 банков, в частности "Дельта Банк", "Надра Банк", банк "Финансы и кредит", а крупнейший в стране "Приватбанк" был национализирован.

"В каждом из этих дел, я еще раз говорю, я буду защищать только интересы государства Украина. Интересы каждого украинца. Все эти проблемы не должны быть решены за счет налогоплательщиков. Это очень важный месседж, и я хочу обратиться ко всем, кто распространяет слухи, что кто-то из команды президента или нового правительства собирается вернуть бывшим владельцам их банки, – нет, это неправда", – заявил Зеленский.

При этом глава государства подчеркнул важность продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Сегодня мы делаем все необходимое, чтобы продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом и поддерживать экономический рост", – подчеркнул президент.

Как сообщалось, на минувшей неделе пресс-служба Офиса президента по итогам встречи главы ОП Андрея Богдана с послами стран "Большой семерки" распространила заявление, в котором подчеркивается, что "какими бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного "Приватбанка" бывшим акционерам".

Ранее президент Владимир Зеленский в ходе 14-часового марафона с журналистами заявил, что является сторонником решения спора с Игорем Коломойским по "Приватбанку" путем переговоров с участием иностранных экспертов, однако пока что его мнение не является определяющим.

Президент отметил, что существует риск проиграть процессы о возвращении банка олигарху, но сам он не может влиять на решения судов.

Напомним, 15 октября государственный "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Лондона в споре с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Суд подтвердил наличие юрисдикции для рассмотрения иска "Приватбанка" против бывших владельцев, судебный приказ о всемирном аресте их активов останется в силе до рассмотрения дела по существу.

Полностью отменив решение суда первой инстанции судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что "Приватбанк" имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд (включая проценты – $3 млрд), а также отказал ответчикам в предоставлении разрешения на обжалование решения, и обязал их подать линии защиты против иска до конца ноября.

Вместе с тем Хозяйственный суд Киева остановил производство по иску Игоря Коломойского и компании Triantal Investments Ltd о возврате акций "Приватбанка" до рассмотрения апелляции в связанном судебном процессе.

Перед этим глава правления "Приватбанка" Петр Крумханзл публично пожаловался на усилившееся давление правоохранителей после смены власти в стране, часть представителей которой так или иначе связана с Коломойским.