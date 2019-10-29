 Зеленский пообещал запуск налоговой реформы с 2021 года

Об этом Зеленский заявил во время форума в Мариуполе, сообщает БизнесЦензор.

"Проведем глубинную налоговую реформу, которая начнет действовать в 2021 году", – сказал Зеленский.

Президент также пообещал избавить бизнес от давления правоохранительных органов.

"Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору", – заявил Зеленский.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Кабинет министров планирует провести весной "глубокую" налоговую реформу, которая вступит в силу в 2021 году.