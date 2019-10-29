[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.84 27.39
 Власть, Регуляторная политика
  217  0
Все про:Зеленский (414) налоги (972) налоговая (147) реформы (253)

 Зеленский пообещал запуск налоговой реформы с 2021 года

Президент Владимир Зеленский заявил, что налоговая реформа начнет действовать в Украине с 2021 года.

Об этом Зеленский заявил во время форума в Мариуполе, сообщает БизнесЦензор.

"Проведем глубинную налоговую реформу, которая начнет действовать в 2021 году", – сказал Зеленский.

Президент также пообещал избавить бизнес от давления правоохранительных органов.

"Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору", – заявил Зеленский.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Кабинет министров планирует провести весной "глубокую" налоговую реформу, которая вступит в силу в 2021 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156504
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Золотое Кабмин Операция Объединенных сил Россия Слуга народа США
 
 
 
 
 
 вверх