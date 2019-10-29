 Кабмин назначил экс-главу "Укргаздобычи" Прохоренко членом набсовета "Укроборонпрома"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Наблюдательный совет сформирован! По составу компетенций имеем идеальную базу для решительных действий на встречу корпоратизации, внедрению корпоративного управления по стандартам OECD и важных структурных реформ концерна", – сообщает заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам трансформаций Роман Бондарь.

Таким образом, в настоящее время в наблюдательный совет "Укроборонпрома" входят назначенных указом президентом Украины Юрий Витренко (исполнительный директор НАК "Нафтогаз"), Андрей Ермак (помощник президента Украины), Игорь Смелянский (гендиректор АО "Укрпошта"), назначенные правительством Олег Прохоренко и Энтони Тетер (Anthony Tether, зарубежный советник госконцерна, экс-глава Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США). Последний был введен правительством в состав набсовета "Укроборонпрома" в январе 2018 года.