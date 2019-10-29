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 Коррупция
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Все про:обыск (320) Дубневич (45)

 В домах Дубневича проходят обыски, – СМИ (обновлено)

Утром 29 октября в селе Зубра возле Львова начались обыски в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича.

Об этом со ссылкой на ZAXID.NET сообщает БизнесЦензор.

По данным источников издания, одновременно обыски продолжаются в нескольких зданиях, принадлежащих Дубневичу.

По какому делу проводятся обыски пока неизвестно. 

Национальное антикоррупционное бюро сообщает, что проводит обыски во Львовской области.

"Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования уголовного производства по фактам возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, умышленного уклонения от уплаты налогов и недостоверного декларирования бывшим и действующим народными депутатами Украины", - сообщает НАБУ.

По предварительной оценке следствия, лица, причастные к преступлению, в течение 2013 - 2018 годов легализовали более 2 млрд грн доходов, полученных преступным путем.

Как сообщалось, ранее в интервью БизнесЦензору глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов признал влияние братьев Дубневичей на закупки компании в последние годы, подчеркнув, что в последнее время компания "очень активно отходит" от такой практики.

"Корпорация КРТ" братьев Богдана и Ярослава Дубневичей в последние годы являлась основным поставщиком крепежей, анкеров и других комплектующих для "Укрзализныци". Цены на них, по оценке СМИ, были завышены.

Евгений Кравцов возглавил "Укрзализныцю" в 2017 году. Тогда братья Дубневичи были народными депутатами во фракции БПП. После проигрыша Петра Порошенко на президентских выборах Богдан Дубневич также проиграл выборы по мажоритарному округу, а Ярослав сумел выиграть выборы и избрался в парламент, где он вошел в состав медицинского комитета Рады.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156470
 
   
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Какие нахрен обыски? Эти два борова от железной дороги уже давно должны сидеть.
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ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО, НО ВОПРОС ЧЕМ ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ !!!
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