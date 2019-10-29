[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.84 27.39
 Коррупция
  432  2
Все про:обыск (319) Дубневич (45)

 В домах Дубневича проходят обыски, – СМИ

Утром 29 октября в селе Зубра возле Львова начались обыски в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича.

Об этом со ссылкой на ZAXID.NET сообщает БизнесЦензор.

По данным источников издания, одновременно обыски продолжаются в нескольких зданиях, принадлежащих Дубневичу.

По какому делу проводятся обыски пока неизвестно. Официального подтверждения от правоохранительных органов пока нет.

Как сообщалось, ранее в интервью БизнесЦензору глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов признал влияние братьев Дубневичей на закупки компании в последние годы, подчеркнув, что в последнее время компания "очень активно отходит" от такой практики.

"Корпорация КРТ" братьев Богдана и Ярослава Дубневичей в последние годы являлась основным поставщиком крепежей, анкеров и других комплектующих для "Укрзализныци". Цены на них, по оценке СМИ, были завышены.

Евгений Кравцов возглавил "Укрзализныцю" в 2017 году. Тогда братья Дубневичи были народными депутатами во фракции БПП. После проигрыша Петра Порошенко на президентских выборах Богдан Дубневич также проиграл выборы по мажоритарному округу, а Ярослав сумел выиграть выборы и избрался в парламент, где он вошел в состав медицинского комитета Рады.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156470
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКоррупция
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Золотое Кабмин Россия Слуга народа США
 
 
 
 
 
 вверх