 Forward Bank присоединился к системе BankID

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"К системе BankID НБУ присоединился Forward Bank и теперь клиенты этого банка имеют возможность удаленного доступа к финансовым, административным и коммерческих услуг через простую и удобную систему удаленной идентификации BankID НБУ", - сообщает НБУ.

На сегодня к системе BankID НБУ подключены такие банки: Forward Bank, Южный, ПУМБ, Monobank (Универсал Банк), "Ощадбанк", "Кредобанк", "Радабанк", "Мотор-Банк", банк "Восток", "Идея Банк".

Система BankID Национального банка Украины обеспечивает осуществление электронной дистанционной идентификации физических лиц. С ее помощью пользователи могут получать удаленный доступ к административным (государственным), финансовым, коммерческим и другим услугам.