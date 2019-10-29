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 Forward Bank присоединился к системе BankID

АО "Банк Форвард" (Forward Bank, Киев) присоединился к системе электронной идентификации граждан BankID Национального банка Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"К системе BankID НБУ присоединился Forward Bank и теперь клиенты этого банка имеют возможность удаленного доступа к финансовым, административным и коммерческих услуг через простую и удобную систему удаленной идентификации BankID НБУ", - сообщает НБУ.

На сегодня к системе BankID НБУ подключены такие банки: Forward Bank, Южный, ПУМБ, Monobank (Универсал Банк), "Ощадбанк", "Кредобанк", "Радабанк", "Мотор-Банк", банк "Восток", "Идея Банк".

Система BankID Национального банка Украины обеспечивает осуществление электронной дистанционной идентификации физических лиц. С ее помощью пользователи могут получать удаленный доступ к административным (государственным), финансовым, коммерческим и другим услугам.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156465
 
 
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