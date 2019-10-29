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 Жители Черниговской области получили возможность управлять запасом газа онлайн

В рамках акции "Твоя энергонезависимость" 2174 клиента ООО "Черниговгаз Сбыт" приобрели 2,4 млн. кубометров газа на зиму по летней цене. С 15 октября они могут в "Личном кабинете" выбирать время, наиболее выгодное для использования акционного газа.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Черниговгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

Около половины заявок на покупку зимнего запаса газа клиенты "Черниговгаз Сбыта" подали через свои Личные кабинеты на сайте 104.ua. С 15 октября могут в онлайн-режиме выбирать период, в который им выгоднее использовать свой запас.

Участники акции могут выбирать, как использовать свой газовый запас в отопительный период, самостоятельно решая какой объём газа по летней цене использовать в текущем месяце. Для этого достаточно в Личном кабинете на 104.ua заказать на текущий месяц необходимый объём газа из купленного запаса. Для этого в заявке нужно указать долю (в%), которую должен занять газ из запаса в общем потреблении по результатам месяца.

"Следует отметить, что в акционной цене не учтены услуги по доставке газа (распределение и транспортировка), которые меняются в зависимости от региона. Стоимость услуг по доставке газа (распределение и транспортировка), а также остаток предоплаченного газа по акции "Твоя энергонезависимость" можно увидеть в ежемесячном счете за использованное топливо", - сообщает компания.

Использовать газ, приобретенный по акционной летней цене, можно с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года.

Если купленный резерв газа будет потрачено до 1 апреля 2020 года, потребитель может получать газ на общих условиях. Потребители, которые до 1 апреля 2020 года не используют предоплаченный газ, смогут воспользоваться остатком средств в счет следующих платежей или вернуть деньги.

Самая большая покупка в рамках акции "Твоя энергонезависимость" среди клиентов "Черниговгаз Сбыта" составляет 6500 куб.м газа.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156455
 
 
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