 РФ предложила Евросоюзу часть доходов от "Северного потока - 2", – Коболев

Об этом Коболев написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

По словам Коболева, российская сторона выдвинула такие предложения представителям Еврокомиссии на двухсторонних переговорах, на которых не присутствовала Украина.

"Этот вопрос поднимался в двустороннем формате, где украинская сторона не присутствовала, но, как мне сообщили источники из ЕК, среди аргументов "Газпрома" был один интересный тезис: "Наш проект (то есть СП-2), не только чисто коммерческий, но и вполне про-европейский, потому что в нем есть европейские компании-партнеры. Мы готовы делиться доходами от транспортировки газа с вами", - сообщил Коболев.

"Именно поэтому очень важно понимать перед голосованием за проект закона 2239-1: сохранение окна для привлечения партнера в капитал оператора ГТС - наш весомый аргумент противСП-2. Мы не можем проиграть конкурентную борьбу за европейских партнеров с "Газпромом". Даже на уровне деклараций", - добавил он.

Как сообщал БизнесЦензор, трехсторонние газовые переговоры в Брюсселе закончились безрезультатно. Еврокомиссия предложила провести следующий раунд трехсторонних переговоров на уровне министров в ноябре.