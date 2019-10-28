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Все про:Кабмин (3551) назначение (442) увольнение (354)

 Кабмин сменил главу Агентства водных ресурсов

Кабинет министров на выездном заседании в Мариуполе в понедельник, 28 октября, уволил Ирину Овчаренко с должности председателя Государственного агентства водных ресурсов, назначив временно исполняющим обязанности главы ведомства первого заместителя председателя Михаила Хорева.

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

Кроме этого, Кабмин уволил Эдуарда Кругляка с должности заместителя министра развития общин и территорий и Юрия Лавренюка – с должности замминистра инфраструктуры.

В то же время правительство назначило Артема Биденко государственным секретарем Министерства культуры, молодежи и спорта.

Кроме этого, Кабмин согласовал назначение председателем Волынской ОГА Юрия Погуляйко, Полтавской – Олега Синегубова, Сумской – Инну Пащенко, Хмельницкой – Дмитрия Габинета, Черновицкой – Сергея Осачука.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156410
 
 
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