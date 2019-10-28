 Facebook научила нейросеть обманывать системы распознавания лиц

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Эта технология может менять лица людей в режиме реального времени, в отличие от других подобных программ, изменяющих внешность уже после записи или фотографирования. Facebook не планирует использовать технологию в своих продуктах.

Facebook неоднократно обвиняли в нарушении политики конфиденциальности в связи с технологией распознавания лиц. В 2015 году на Facebook подали в суд за то, что она без спроса определяла друзей на публикуемых фотографиях. В августе 2019 года Facebook проиграла очередную апелляцию по этому делу, что может ей стоить миллиардных убытков. В сентябре 2019 года компания пошла навстречу пользователям и объявила, что теперь каждый пользователь сможет настроить технологию распознавания лиц на публикуемых фотографиях.