 "Нафтогаз" начал покупать газ на украинской бирже

Об этом говорится в биржевом бюллетене УЭБ, передает БизнесЦензор со ссылкой на ExPro.

С 23 октября компания закупила 300 тыс. кубометров газа в октябре по цене 5220 грн за тыс. куб. м, 1 млн куб м ресурса ноября по цене 5234 грн за тыс. куб. м и 11 млн куб. м газа в ПХГ с передачей в ноябре по средневзвешенной цене 5 446,87 грн за тыс. куб. м на условиях послеплаты на общую сумму 66,7 млн грн (с НДС).

28 октября "ГПК "Нафтогаз Украины" провела очередные торги по покупке 5 млн кубометров газа в ПХГ с передачей в ноябре, стартовая цена составила 5400 грн за тыс. куб. м при условии оплаты после поставки товара.

"Выход компании из группы "Нафтогаз" в качестве покупателя на биржу приведет к увеличению активности на украинском газовом рынке, даст возможность отечественным газодобывающим компаниям продавать газ по рыночным ценам самому крупному игроку в отрасли, это создает условия для большей прозрачности, конкурентности и прогнозируемости рынка", – отметил гендиректор УЭБ Александр Коваленко.

Вместе с тем, другие дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины" – ООО "ГПК "Нафтогаз Трейдинг", которая с начала июля проводит торги по продаже газа на бирже, закончила прошлую неделю не реализовав свой ресурс на УЭБ.

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Как сообщалось, ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" входит в дивизион "Газ" НАК "Нафтогаз Украины", где отвечает за розничное поставки газа для домохозяйств, среднего и малого бизнеса. Ее руководителем с 30 июля является Максим Рабинович.

В июле другая дочерняя компания "нафтогаза" – ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" – начала продавать газ на электронных биржевых торгах Украинской энергетической биржи.