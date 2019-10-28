 Кабмин установил границы порта Мариуполь

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр отметил, что с 2013 года порт не имел определенных границ.

"Сегодняшнее решение правительства является важным не только для определения пунктов пропуска на территорию порта, а главное – для инвесторов становится понятным, что является территорией порта, с которым они планируют реализовывать совместные проекты. Привлечение инвестиций требует соблюдения всех формальностей закона. Решение правительства влечет правовую определенность при осуществлении хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, которые работают или намерены работать на территории порта", – пояснил Криклий.

Министр добавил, что Кабмин также включил прилегающее водное пространство морского терминала ООО "СРЗ" (Азовский судоремонтный завод) в уже определенные границы акватории порта Мариуполь с целью повышения безопасности судоходства и контроля за соблюдением безопасности в акватории порта.

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Криклий отметил, что Мариупольский порт развивается, несмотря на непосредственную близость к зоне ООС и "мост зла" в Керченском проливе. Так, в 2018 году в Мариупольском порту был построен современный высокотехнологичный терминал по перегрузке листового металла и запущена одна из крупнейших в регионе промышленных гелиосистем.

Также, продолжается реконструкция гидротехнической части причала в рамках реализации проекта крупнейшего в регионе специализированного перегрузочного комплекса для зерновых грузов, где можно будет хранить одновременно более 130 тыс. тонн зерна и ежегодно переваливать около 2,5 млн тонн.

"Кроме вышеупомянутого, продолжается дноуглубления Мариупольского порта, цель которого – восстановление паспортных глубин на подходах к порту и у причалов для увеличения проходной осадки судов, а следовательно, и объемов грузопереработки. К концу 2019 года проходную осадку доведут до 8 метров. Наша цель – привлечь дополнительные грузы и инвестиции в порт", – подчеркнул Криклий.