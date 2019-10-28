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 Кабмин выделил 300 миллионов на жилье переселенцев и участников АТО

Кабинет министров Украины на своем выездном заседании в Мариуполе Донецкой области расширил программу строительства доступного жилья.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Речь идет о дополнительных 300 млн грн, которые к концу 2019 позволят построить доступное жилье в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей, из которых 700 семей внутриперемещенных лиц и около 200 семей участников АТО/ООС.

Правительство также одобрило документ, который позволит Украине присоединиться к Декларации о безопасности школ. Это усилит безопасность учащихся в школах, в частности, на территориях, граничащих с территорией проведения ООС.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156403
 
 
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